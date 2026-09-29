ГК «КОРТРОС» около пяти лет развивает специализацию закупок по товарным группам

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2026. ГК «КОРТРОС» около пяти-шести лет назад начала развивать централизацию закупочной деятельности с разделением закупок по товарным группам и специализацией в отдельных направлениях. Об этом сообщил генеральный директор проектной компании ГК «КОРТРОС» в Челябинске Александр Копин на сессии «Новая экономика девелопмента. Как отладить процессы, чтобы строить эффективно».

По его словам, централизация закупочной деятельности является сложившимся трендом. Компания сочетает централизацию категорийного менеджмента с реализацией узких категорийных стратегий.

«Закупка всего подряд по одним принципам, а именно: разделение на товарные группы, отдельные товарные подходы, специализация в этом направлении, что дало, в общем-то, свой эффект», — сказал А. Копин.

Он отметил, что закупочная деятельность позволяет девелоперу экономить средства. При этом работа с закупками, по его словам, ведется в тесном сотрудничестве с поставщиками и производителями.

«Безусловно, реализуем эту функцию в тесном сотрудничестве с поставщиками, с производителями, в тесном контакте, понимаем законы, по которым развивается производство, законы, по которым развивается сбыт», — сказал А. Копин.