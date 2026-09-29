Стоимость денег стала одним из основных вызовов для себестоимости строительства
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2026. Стоимость денег стала одним из основных факторов, влияющих на себестоимость строительства, поэтому девелоперу приходится точнее рассчитывать финансовые затраты. Об этом сегодня рассказал генеральный директор проектной компании ГК «КОРТРОС» в Челябинске Александр Копин на форуме TechnoBuild в Екатеринбурге.
«Коллеги говорили, стоимость денег сегодня — это основной вызов, да? И если мы говорим о том, что влияет сейчас на себестоимость, это деньги, а точнее их стоимость. Поэтому стоимость мы вынуждены считать с каждым днем все точнее и точнее», — сказал он на сессии «Новая экономика девелопмента. Как отладить процессы, чтобы строить эффективно».
По словам А. Копина, одним из способов управления затратами является распределение финансовой нагрузки между различными участниками и этапами цепочки поставок. Он добавил, что у компании есть примеры сотрудничества, при котором поставщики берут на себя часть такой нагрузки, помогая девелоперу управлять себестоимостью.