УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. В Екатеринбурге на территории стадиона «Юность» в день его столетия заложили «капсулу времени» с посланием воспитанников и тренеров спортивной школы олимпийского резерва стадиона, награды легендарных спортсменов и спортивные артефакты.

В пресс-службе В пресс-службе холдинга «Атом» сообщили, что в числе артефактов — шайба с автографом хоккеиста Павла Дацюка, плавательные очки Юрия Прилукова, медали участников Олимпиады в Атланте и Сиднее от легкоатлетки Ольги Котляровой и многое другое.

Капсула установлена внутри памятного постамента, рядом с «Дацюк Ареной». Его по специальному заказу изготовили на заводе «Берит», который входит в структуру строительного холдинга «Атом» и производит малые архитектурные формы для городского благоустройства.

«Мы рады, когда наши изделия не просто украшают любимый город, а подчеркивают его уникальность, вписывают его историю в городскую среду. Спортивная школа «Юность», воспитавшая не одно поколение чемпионов, — гордость региона. Мы с удовольствием приняли участие в проекте по увековечиванию ее достижений», — рассказал Валентин Третьяков, управляющий директор завода «Берит».

Постамент представляет собой прямоугольное основание, на котором находится гладкий камень с гравировкой. Оба элемента изготовлены из архитектурного бетона, который отличает высокая прочность и долговечность, устойчивость к капризам уральской погоды. В состав можно добавить краситель и получить любой цвет, стойкий и насыщенный, который не выгорит на солнце. Для изготовления постамента на заводе разработали уникальную форму опалубки. Отлитую в бетоне конструкцию вручную отполировали. В состав бетона добавлены натуральные горные породы определенных фракций, за счет этого при шлифовке достигается архитектурная выразительность и уникальность поверхности.

«Капсула заложена на 50 лет, поэтому нам было важно, чтобы постамент получился достаточно прочным, чтобы простоять без изменений такой срок, а также стилистически сочетался с оформлением арены, рядом с которой он расположен — с таким запросом мы обратились к специалистам строительного холдинга «Атом». Нам понравилось, что монумент повторяет и прямоугольную форму, и графитовый цвет, использованные в фасадном решении арены. Уверен, что он сохранит эстетические свойства до момента вскрытия капсулы», — отметил, зам. директора МБОУ ДО СШОР «Юность» Александр Евдокимов.

Саму капсулу цилиндрической формы весом 9 кг изготовили из латуни с покрытием из никеля и золота на оружейной фабрике в Златоусте. Откроют ее через полвека, к следующему юбилею стадиона — 19 сентября 2076 года.