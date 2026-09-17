Екатерина Спирина: Галька вместо резины и расписной мост





В Екатеринбурге продолжает формироваться единое прогулочное пространство вдоль воды. Проект «От ВИЗа до НИЗа» подразумевает благоустройства 42 км набережной Исети! Очередным фрагментом этой мозаики стала благоустроенная набережная на Уктусе, на левом берегу Исети, которую в качестве подарка городу за свой счет сделал строительный холдинг «Атом». О том, как был реализован этот проект, в интервью УрБК рассказала директор по проектированию строительного холдинга «Атом» Екатерина Спирина.

— Екатерина, начнем с масштаба. Какую территорию удалось благоустроить?

— Площадь благоустройства — порядка 8 тысяч квадратных метров, протяженность благоустроенного участка – 325 метров. Когда мы начинали строить новый дом «Река», мы взяли на себя обязательство благоустроить 380 метров набережной. И для нас было принципиально важно, чтобы эта набережная работала не только на жилой комплекс «Река», но и на наш проект «Просторы», расположенный на противоположном берегу, куда можно попасть по пешеходному мосту. Пару лет назад в рамках муниципального контракта мы привели в порядок противоположный берег, построили новые улицы, тротуары и новые пешеходный мост. В этом году, уже за свой счет, выполнили работы и на правом берегу.

— Какие специалисты работали над проектом?

— Мы пригласили компанию «Маликов и партнеры» — они уже стали нашими партнерами и друзьями. Мы вместе делали благоустройство территории на ул. Радищева около, «Soboda Residence». Здесь они разработали нам всю концепцию. Но это только половина дела. Дальше нам нужно было защитить этот проект в городе, потому что это городская земля, и всю эксплуатацию этого участка сейчас осуществляет город. Мы совместили все наши эстетические желания с возможностью очистки, уборки и эксплуатации именно силами городских служб.

— Как проходила защита проекта? Удалось ли сразу найти общий язык?

— Мы защищали проект на архитектурно-градостроительном совете по общественным пространствам. Нас смотрели лучшие эксперты в области благоустройства. Мы получили ряд замечаний и предложений, и за несколько итераций нам удалось все их увязать. Считаем, что это один из наших лучших проектов по благоустройству общественной территории.

— Как появилась идея расписать пешеходный мост через Исеть к международному фестивалю молодежи?

— Такие события, как Международный фестиваль молодёжи, значимы для Екатеринбурга. Это ведь результат общей работы жителей, бизнеса, руководства города и области: чем более современный, комфортный и интересный город мы строим, тем больше шансов, что именно ему доверят проведение такого крупного, ответственного мероприятия. Это мощный драйвер для развития города: о нас и наших достопримечательностях узнают далеко за пределами страны. Конечно, нам как местной компании хотелось сделать что-то, что останется в городе на память об этом празднике и будет радовать людей. Так родилась идея оформить пешеходный мост рядом с нашей набережной.

Мы взяли фирменный паттерн фестиваля и перенесли его на мост — получилось около 200 квадратных метров яркого рисунка. Чтобы он прослужил дольше, выбрали дорожные разметочные краски — они лучше выдерживают и погоду, и поток людей.

Работа заняла примерно две недели: сначала продумывали, как адаптировать узор, готовили трафареты, монтировали навес и защищали пленкой перила, и только потом приступали к нанесению. Самое сложное было не мешать горожанам: мы не перекрывали мост, так как он является важным пешеходным узлом через реку Исеть, поэтому приходилось подстраиваться под активный поток пешеходов, самокатчиков, да ещё и погодные условия.

У холдинга «Атом» уже есть большой опыт интеграции искусства в городскую среду, и мы стараемся делать это осмысленно: чтобы арт не висел «сам по себе», а был частью истории места. Теперь и новая набережная, и этот мост станут частью наследия фестиваля — и, надеюсь, любимым маршрутом для прогулок и фотографий».

— Чем проект новой набережной уникален с точки зрения озеленения? Я вижу, что газон здесь необычный.

— Мы впервые применили вместо традиционных газонов посев луговых трав с добавлением цветущих растений. Решение универсальное в эксплуатации, нетрудоемкое, а с эстетической точки зрения — просто вау-эффект. Будем брать на заметку и использовать дальше.

— А что с детской площадкой? Тоже есть нестандартные решения?

— Да. Здесь установлены канатная дорога, пятисекционная качель, кубики для скалолазания — додекаэдры. Но главная «фишка» — покрытие. Вместо стандартного резинового покрытия, которое постоянно требует ремонта, использовали гальку. Ее легко подсыпать, она не требует сложной эксплуатации. Если галька разлетается — дворники просто сметают ее обратно. Впрочем, площадка находится в низине, так что проблем с этим нет нет. Также детская зона объединена с амфитеатром, который решает вопрос сопряжения с рельефом. Мы старались полностью сохранить естественный рельеф, и амфитеатр стал альтернативой откосу.

— Как решен вопрос доступности для маломобильных граждан?

— Проектируя эту набережную, мы не забывали про маломобильные группы населения — инвалидов, мам с колясками. Они могут воспользоваться удобным пандусом, который замаскирован под тротуар и плавно переходит в пешеходный мост.

— Удалось реализовать и спортивную зону - я вижу здесь воркаут-площадку.

— Да, к набережной примыкает площадка для воркаута с современным оборудованием и бетонным теннисным столом. Она находится в границах земельного участка жилого дома «Река», но не огорожена и имеет прямой доступ для всех желающих. Мы проводили опросы жителей квартала «Просторы» — их пожеланием было добавить спортивное оборудование в благоустройство набереженой. Мы учли этот запрос и реализовали площадку в шаговой доступности от жилья.

— Внимание привлекают необычные бетонные лавки, установленные на набережной. Расскажите, чья это разработка?

— Это наша совместная разработка с заводом «Берит», который входит в структуру холдинга «Атом». Завод выпускает из архитектурного бетона различные предметы для благоустройства – не только лавочки, но и вазоны, урны. Это классное, универсальное и вандалоустойчивое решение.

— Насколько важно было вписать этот объект в общую концепцию набережных Екатеринбурга?

— Перед началом работы мы изучили текущую концепцию набережных, которая разрабатывалась для города. Нам важно было понять основные принципы. Потому что мы понимаем: эта набережная станет единой тканью со всей прибрежной зоной. Мы можем быть уверены, что при проектировании и строительстве набережной слева и справа мы четко состыкуемся по пешеходным маршрутам и велодорожке. Это будет единая прогулочная сеть, и ничего переделывать не придется.

— Как оцениваете востребованность новой набережной у горожан?

— Мы видим, какая здесь популярность. Особенно у детей — площадки всегда заполнены. И мы уверены в том, что они прослужат долгое время!