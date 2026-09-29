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ВВП России во II квартале 2026 года вырос на 1,3%

УрБК, Москва, 29.09.2026. Абсолютный объем ВВП в текущих ценах во II квартале 2026 года составил 56 166,3 млрд руб. Индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2025 года — 101,3%, индекс-дефлятор — 112,5%. Представил первую оценку ВВП за II квартал 2026 года Росстат.

Показали снижение индекса физического объема добавленной стоимости за отчетный период водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов сократились на 3,3%, добыча полезных ископаемых — на 1,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — на 1,3%.

На рост ВВП на 1,3% в наибольшей степени повлиял рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: гостиницы и рестораны — на 5,8% (оборот общественного питания вырос на 6,2%), транспортировка и хранение — на 4,0% (грузооборот вырос на 2,4%), оптовая и розничная торговля — на 2,8% (розничный товарооборот вырос на 7,2%), обрабатывающие производства — на 1,2% (производство прочих транспортных средств и оборудования выросло на 29,7%, лекарственных средств — на 18,0%, готовых металлических изделий — на 16,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 13,6%).

Кроме того, на динамику ВВП во II квартале 2026 года повлияли: информация и связь — рост на 5,5%, финансы и страхование — на 2,9%, деятельность в области культуры и спорта — на 2,5%.

На увеличение индекса-дефлятора ВВП на 12,5% в наибольшей степени повлиял рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: финансы и страхование — на 34,3%, добыча полезных ископаемых — на 28,5%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — на 13,2%, образование — на 9,4%, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов — на 9,0%, деятельность в области культуры и спорта — на 8,3%, гостиницы и рестораны — на 8,0%

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