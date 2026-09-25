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Промпроизводство Свердловской области в августе выросло на фоне общего снижения с начала года

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. В августе 2026 года промышленное производство Свердловской области ускорилось: по сравнению с июлем индекс вырос на 4,1%. Об этом говорят данные Свердловскстата.

Рост обеспечили водоснабжение и утилизация отходов (+7,4%), добыча полезных ископаемых (+4,8%) и обрабатывающие производства (+4,6%). В годовом выражении — август 2026 к августу 2025 — динамика осталась положительной: индекс составил 101,1%. Рост обеспечили энергетический сектор (+4,4%), сфера водоснабжения и утилизации отходов (+3,7%) и обрабатывающие производства (+1,0%).

Однако с начала года динамика отрицательная: за январь–август 2026 года индекс промышленного производства к аналогичному периоду 2025 года составил 92,5%, то есть производство сократилось на 7,5%. Единственным растущим сектором стало обеспечение электрической энергией, газом и паром — 103,4%, тогда как обрабатывающая промышленность просела до 91,9%, добыча полезных ископаемых — до 90,9%, а водоснабжение и утилизация отходов — до 89,1%.

В структуре обрабатывающих производств за январь–август 2026 года лидерами роста стали производство резиновых и пластмассовых изделий (+44,6%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+37,7%), производство табачных изделий (+35,7%) и обработка древесины (+10,5%). Снижение зафиксировано в производстве текстильных изделий (-31,7%), прочих готовых изделий (-19,0%), электрического оборудования (-18,7%), полиграфической деятельности и копировании носителей информации (-13,6%), производстве машин и оборудования (-11,7%) и металлургическом производстве (-10,0%), отчитались статистики.

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