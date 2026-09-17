В Свердловской области цены производителей промтоваров выросли почти на 8% за год

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. В августе 2026 года индекс цен производителей промышленных товаров в Свердловской области составил 101,3% по сравнению с июлем 2026 года. В годичном выражении показатель вырос на 7,7%, об этом говорят данные Свердловскстата.

За январь — август 2026 года индекс цен производителей промтоваров к аналогичному периоду 2025 года составил 105,2%. Наибольший рост цен за месяц зафиксирован в обрабатывающих производствах — 101,9% к июлю 2026 года, к декабрю 2025 года — 107,7%, к августу 2025 года — 109,1%. За январь — август 2026 года к аналогичному периоду прошлого года показатель составил 104,8%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха цены снизились: 98,0% к июлю 2026 года, 98,1% — к декабрю 2025 года. При этом к августу 2025 года рост составил 1,5%, а за январь – август 2026 года к аналогичному периоду 2025 года — 15,8%.

В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс цен составил 99,9% к июлю 2026 года, 100,7% — к декабрю 2025 года, 102,2% — к августу 2025 года. За январь – август 2026 года к аналогичному периоду прошлого года — 112,0%.

В добыче полезных ископаемых цены снизились: 97,8% к июлю 2026 года, 94,6% — к августу 2025 года. К декабрю 2025 года показатель составил 101,3%, за январь – август 2026 года к аналогичному периоду 2025 года — 85,4%, отчитались статистики.