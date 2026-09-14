Росстат представил первую оценку ВВП за второй квартал

УрБК, Москва, 14.09.2026. Абсолютный объем ВВП в текущих ценах во II квартале 2026 года составил 56 166,3 млрд руб. Индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2025 года — 101,3%, индекс‑дефлятор — 112,5%. Данные представил Росстат.

Рост ВВП на 1,3% в наибольшей степени обусловлен увеличением физического объема валовой добавленной стоимости в ряде отраслей:

гостиницы и рестораны — на 5,8% (спрос на рынке общественного питания вырос на 6,2%, увеличился оборот общественного питания);

транспортировка и хранение — на 4,0% (грузооборот вырос на 2,4%);

оптовая и розничная торговля — на 2,8% (розничный товарооборот увеличился на 7,2%).

В обрабатывающих производствах рост составил 1,2%. При этом зафиксирован существенный рост в отдельных сегментах: производство прочих транспортных средств и оборудования — на 29,7%, лекарственных средств — на 18,0%, готовых металлических изделий — на 16,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 13,6%.

Также на динамику ВВП во II квартале 2026 года повлияли следующие отрасли: информация и связь — рост на 5,5%, финансы и страхование — на 2,9%, деятельность в области культуры и спорта — на 2,5%.

Снижение индекса физического объема добавленной стоимости отмечено в следующих секторах: водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов — на 3,3%, добыча полезных ископаемых — на 1,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — на 1,3%.

Увеличение индекса‑дефлятора ВВП на 12,5% во многом связано с ростом индексов‑дефляторов валовой добавленной стоимости в таких отраслях, как:

финансы и страхование — на 34,3%;

добыча полезных ископаемых — на 28,5%;

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — на 13,2%;

образование — на 9,4%;

водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов — на 9,0%;

деятельность в области культуры и спорта — на 8,3%;

гостиницы и рестораны — на 8,0%.

Первая оценка ВВП основана на оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также сведениях Банка России и других министерств и ведомств, уточнили в Росстате.