В Свердловской области цены производителей промтоваров в июле выросли

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. В июле 2026 года цены производителей промышленных товаров в Свердловской области выросли на 1,1% по сравнению с июнем текущего года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

С декабря 2025 года цены увеличились на 5,0%. В годовом выражении, к июлю 2025 года, показатель вырос на 7,0%. За январь–июль 2026 года цены производителей промышленной продукции в среднем оказались на 4,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в июле 2025 года месячное снижение составляло 0,3%, а рост с декабря 2024 года — 1,6%.

В июле по сравнению с июнем 2026 года наиболее заметный рост зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых, где цены выросли на 3,1%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 1,2%. Снижение отмечено в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха — на 0,4%, и в сфере водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов — на 0,1%.

В сравнении с июлем 2025 года наиболее существенный рост цен зафиксирован в сфере обеспечения энергоресурсами, где показатель вырос на 15,9%, и в сфере водоснабжения с утилизацией отходов, где он увеличился на 2,3%. Цены в обрабатывающих производствах выросли на 7,2%. Единственным сектором, показавшим падение в годовом выражении, стала добыча полезных ископаемых — здесь цены снизились на 13,3%.

За январь–июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост отмечен в энергетике (+18,1%) и водоснабжении (+13,6%), в обрабатывающих производствах прибавка составила 4,2%, а в добыче полезных ископаемых зафиксировано снижение на 15,8%, отчиталось ведомство.