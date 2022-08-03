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Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых на Среднем Урале за год вырос почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых в Свердловской области в январе-мае 2024 года вырос на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В обрабатывающих производствах региона этот показатель за год увеличился на 19,5%. В том числе объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг значительно вырос в производстве текстильных изделий (в 1,9 раза), одежды (в 1,8 раза), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производстве изделий из соломки и материалов для плетения (в 1,5 раза).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объем отгруженных товаров за год снизился на 1,8%. В отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений этот показатель вырос на 19,8%.
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