Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых на Среднем Урале за год вырос почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах Свердловской области в ...25.10.2018 В январе-сентябре в Челябинской области произвели на 32% меньше лекарственных средств и материалов
УрБК, Челябинск, 25.10.2018. В Челябинской области индекс промышленного производства в январе-сентябре 2018 года по ...16.08.2018 В Свердловской области индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых в январе-июне снизился на 11,1%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июле 2018 года вырос ...18.07.2018 В Свердловской области индекс производства лекарств в январе-июне снизился на 16,2%
Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июне 2018 года вырос на 7% к аналогичному периоду ...18.07.2018 В Свердловской области индекс производства лекарств в январе-июне снизился на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2018. Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июне 2018 года вырос ...