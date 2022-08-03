Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых на Среднем Урале за год вырос почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Объем отгруженных товаров в сфере добычи полезных ископаемых в Свердловской области в ...