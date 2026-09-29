В России ограничили доступ к информации о ТЭК

УрБК, Москва, 29.09.2026. Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Указ опубликован на портале правовой информации.

В частности в перечень вошла информация об экспорте товаров энергокомпаниями, включая наименование, цену, объем, продавцов, покупателей и транспорт. Кроме того, запрещается распространять сведения о маршрутах и направлениях поставок, координатах складов. Ограничена и публикация таможенной статистики об экспорте товаров энергокомпаниями, а также объемов производства НПЗ.

Информация о биржевых сделках с топливом тоже вошла в перечень.