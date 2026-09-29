Глава Минтранса Никитин назван кандидатом на пост вице-премьера России

УрБК, Москва, 29.09.2026. Виталия Савельева на посту заместителя председателя правительства России сменит министр транспорта Андрей Никитин. Об этом пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на три источника.

На должность главы ведомства, по их словам, рассматриваются первый заместитель министра транспорта Константин Пашков или директор департамента транспорта Анатолий Мещеряков.

Подписал указ, освобождающий Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства в связи с его избранием депутатом Госдумы, президент России Владимир Путин.

В. Савельев занял пост вице-премьера в мае 2024 года и курировал в правительстве транспортный блок. До этого он четыре года был министром транспорта. С 2009 по 2020 годы возглавлял «Аэрофлот». С 2004 по 2007 годы занимал пост замминистра экономического развития и торговли России.