Суд изъял у экс-сотрудника минцифры Свердловской области 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2026. Суд постановил обратить в доход государства 10 млн рублей, изъятых у бывшего начальника отдела государственной службы, правового и документационного обеспечения министерства цифрового развития Свердловской области Алексея Сухорученко. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, А. Сухорученко не смог объяснить происхождение денежных средств. В 2025 году он заключил с близким родственником договор купли-продажи недвижимости общей стоимостью 10 млн рублей.

«Установлено, что в 2025 году Сухорученко в целях придания легитимности получения денежных средств заключил со своим близким родственником договор продажи недвижимости общей стоимостью 10 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Проверка проводилась в период работы А. Сухорученко в региональном министерстве. Во время нее он уволился с государственной службы по собственному желанию.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обращении денежных средств в доход государства. По итогам рассмотрения дела суд постановил изъять у бывшего чиновника 10 млн рублей.

Кроме того, суд постановил считать А. Сухорученко уволенным с государственной службы в связи с утратой доверия.