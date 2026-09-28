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«МегаФон» запустил 5G на трех железнодорожных вокзалах Москвы и Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. Оператор «МегаФон» запустил сеть пятого поколения на Киевском и Ленинградском железнодорожных вокзалах Москвы, а также на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба оператора связи.

Новая сеть доступна владельцам смартфонов с поддержкой 5G. Запуск позволит пассажирам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом во время ожидания и поездок, в том числе совершать видеозвонки, смотреть и загружать видео, работать с облачными сервисами и использовать другие приложения, чувствительные к скорости соединения и задержке.

По данным оператора, Свердловская область стабильно входит в двадцатку регионов по количеству поездок через московские и петербургские вокзалы. Ежедневно через Киевский и Ленинградский транспортные узлы проходят несколько сотен тысяч пассажиров. В этих локациях пересекаются маршруты метро, Московских центральных диаметров, пригородных поездов и поездов дальнего следования.

Для запуска 5G оператор модернизировал действующую LTE-инфраструктуру. Благодаря технологической нейтральности базовые станции получили возможность поддерживать сеть пятого поколения на существующем частотном ресурсе.

Наиболее высокая нагрузка на мобильную сеть на вокзалах, по данным «МегаФона», приходится на период с 15:00 до 20:00 — время отправления вечерних поездов дальнего следования и пригородных электричек. В отличие от жилых и деловых районов, объем мобильного трафика в транспортных узлах остается высоким как в будние, так и в выходные дни.

«В крупных логистических хабах нагрузка на сеть — одна из самых высоких в мегаполисах. Поэтому такие локации мы рассматриваем как приоритетные для запуска 5G. Новая технология дает сети дополнительный ресурс и позволяет обеспечить достойную скорость передачи данных и более стабильную связь при большом числе одновременных подключений», — отметил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети «МегаФона» Евгений Бабахин.

По данным оператора, технология 5G позволяет увеличить скорость передачи данных и снизить задержку соединения в местах с высокой концентрацией пользователей. Это особенно актуально в часы пик, когда одновременно к сети подключаются тысячи мобильных устройств.

Для смартфонов без поддержки 5G, включая iPhone, абонентам также доступна опция «Мега5G». По данным компании, она за счет настроек сети позволяет пользоваться мобильным интернетом со скоростью, сопоставимой с 5G.

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