«МегаФон» расширил географию 5G-роуминга на Карибах

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. «МегаФон» расширил географию 5G-роуминга, открыв доступ к сетям пятого поколения на Ямайке, Барбадосе, Каймановых Островах и в Брунее, сообщили в компании. Кроме того, оператор заключил дополнительные партнерские соглашения в Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре, расширив перечень сетей, в которых абоненты могут подключаться к 5G.

По аналитике оператора, около 80% туристов с SIM-картами «МегаФона» в летнем сезоне 2026 года отправились в страны, где доступен 5G-роуминг. Впервые такая услуга стала доступна абонентам на Карибах и в Брунее. Турпоток из России в Ямайку, Барбадос и на Каймановы Острова в совокупности вырос в 1,5 раза год к году, отмечают в компании.

5G-роуминг позволяет туристам пользоваться мобильным интернетом без приобретения местной SIM-карты, в том числе передавать данные, смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться стриминговыми сервисами.

«Наша компания делает технологии пятого поколения доступными для большинства россиян вне зависимости от места, которое они выбрали для отдыха. Поэтому мы обеспечили своим клиентам 5G-роуминг в популярных туристических странах — Турции, Египте, Таиланде, Вьетнаме, Китае, ОАЭ, Казахстане и Узбекистане, а также открыли доступ к сетям пятого поколения на многих экзотических маршрутах. Благодаря целенаправленной работе по развитию сети и широкому охвату новых стран сегодня уже каждые восемь из десяти туристов с нашей сим-картой отправляются в страны, где можно воспользоваться преимуществами 5G за границей», — прокомментировал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

По данным обезличенной аналитики оператора, в июле объем мобильного интернет-трафика абонентов на Ямайке вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Танзании рост составил 66%, в Марокко — 28%.

В компании рекомендуют перед поездкой проверить совместимость смартфона с сетями 5G. Высокоскоростной мобильный интернет, как правило, доступен в крупных городах и популярных туристических локациях.