В Магнитогорске 26 сентября состоялся ежегодный экологический праздник — День реки Урал

УрБК, Магнитогорск, 28.09.2026. В Магнитогорске 26 сентября состоялся День реки Урал. Цель этого экологического праздника, утвержденного в 2018 году, — привлечение внимания общественности к сохранению экосистемы реки.

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что День реки Урал отмечается ежегодно в последнюю субботу сентября. Протяженность Урала — около 2,5 тыс. км. Это третья по длине река Европы после Волги и Дуная. Река делит Евразию на две части света. Поэтому Магнитогорск, расположенный на обоих берегах реки, является одним из семи городов мира, расположенных одновременно и в Европе, и в Азии.

ММК традиционно уделяет большое внимание проблемам экологической безопасности, в том числе защите водных объектов. Представители ММК неизменно являются участниками заседаний совета Уральского бассейнового округа. Так, затраты ММК на водоохранную деятельность с 2015 по 2025 год составили 10,4 млрд руб. Комплекс очистки сточных вод ММК состоит из 38 водоочистных сооружений. Вместе с системой оборотного водоснабжения они представляют единый природоохранный комплекс ММК. Самый крупный водоохранный проект, завершенный в 2018 году, — реконструкция оборотной системы водоснабжения с расширением резервуара-охладителя. Это одна из важнейших инициатив ММК в области охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки Урал. В рамках проекта в акватории водохранилища была возведена разделительная дамба протяженностью более 2,5 км. Проект позволил сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз, а массу сброса загрязняющих веществ — в семь раз. Таким образом, достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища и биосистемы реки от влияния системы оборотного водоснабжения ММК. На реализацию этого проекта комбинат направил около 650 млн руб.

Сразу после завершения реконструкции оборотной системы водоснабжения ММК, позволившей исключить сброс промышленных сточных вод в водохранилище, комбинат приступил к его зарыблению. Всего с 2018 по 2025 год в акваторию водного объекта было выпущено в общей сложности 1 млн 237 тыс. мальков различных рыб — сазанов, белых амуров, толстолобиков, судаков.

В числе водоохранных проектов ММК — реконструкция установки механической и биохимической очистки сточных вод в коксохимическом производстве, строительство станции нейтрализации солянокислых сточных вод в ЛПЦ-5, строительство системы закрытых коллекторов на территории комбината для защиты русла реки Башик.

«В результате всех принятых мер качество воды в реке Урал значительно улучшилось, это подтверждают и рыбаки, и контролирующие органы. По оценкам специалистов природоохранной службы комбината, в 2026 году валовые сбросы в водные объекты сократятся на 73,6%, а удельные — на 67,6% по отношению к уровню 2017 года. Для обеспечения требуемого качества сточных вод компания проводит оценку эффективности работы сооружений водоочистки, а также выполняет мониторинг водных объектов-приемников сточных вод в соответствии с программой производственного экологического контроля. Кроме того, ММК осуществляет внедрение автоматического контроля объема забора воды. Всего на комбинате установлено девять приборов учета по всем четырем точкам водозабора. В 2025 году для пяти приборов учета предприятие обеспечило передачу данных в автоматизированную систему диспетчерского управления управления главного энергетика. В рамках новой стратегии Группы ММК на период до 2035 года компания поставила цель достичь нулевого сброса сточных вод в водные объекты», — рассказали в пресс-службе ПАО «ММК».