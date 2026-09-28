ГлавнаяНовости
Вчера16:27

«Уральские авиалинии» возобновили прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

Фото предоставлено пресс-службой компании «Уральские авиалинии»

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. «Уральские авиалинии» возобновили прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Дубаем, первый Airbus A320 прибыл в ОАЭ 26 сентября. Об этом сообщили в авиакомпании.

Рейсы выполняются из аэропорта Кольцово в международный аэропорт Аль-Мактум. Продажа билетов на направление уже открыта.

Авиакомпания сообщила о запуске рейсов 23 сентября. В расписании предусмотрены прямые перелеты между Екатеринбургом и Дубаем. Время в пути составляет около шести часов.

Возобновление рейсов в Дубай стало частью восстановления авиасообщения российских регионов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Весной 2026 года полетные программы на ближневосточном направлении корректировались из-за обострения ситуации в регионе. К осени авиакомпании начали постепенно восстанавливать регулярные перевозки в ОАЭ.

По данным авиакомпании, билеты на рейсы из Екатеринбурга в Дубай доступны для приобретения на ее сайте.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
17 декабря 202415:40

Михаил Мальцев: 2024 стал для туристической отрасли годом восстановления и развития

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Михаил Анатольевич, насколько 2024 год был сложным для туристической отрасли Урала? — 2024 год стал годом восстановления и развития. Если говорить о внешнем выездном туризме, то главным трендом стало робкое и постепенное восстановление географии полетов. Это касается как вылетов из нашего аэропорта Кольцово, так и России в целом. Конечно, сложности продолжают существовать. Отсутствует авиасообщение с Европой. Есть авиационные сложности, которые не позволяют осуществлять в необходимом объеме
20 декабря 202315:40

«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в ОАЭ из Екатеринбурга и Москвы

УрБК, Москва, 20.12.2023. С 27 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово) в Дубай (аэропорт Аль-Мактум). А с 29 декабря воздушное сообщение будет выполняться из аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Стоимость билета из Москвы составит от 10 тыс. 220 руб., из Екатеринбурга — от 23 тыс. 170 руб. «Из а/п Кольцово в а/п Аль-Мактум (Дубай) с 29 декабря по 14 января, кроме 31.12, 04.01 и 12.01. С 17 января по 19 февраля рейсы будут выполняться трижды в неделю, с 19 февраля — ежедневно», — уточнили даты рейсов в пресс-службе «Уральских