«Уральские авиалинии» возобновили прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. «Уральские авиалинии» возобновили прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Дубаем, первый Airbus A320 прибыл в ОАЭ 26 сентября. Об этом сообщили в авиакомпании.

Рейсы выполняются из аэропорта Кольцово в международный аэропорт Аль-Мактум. Продажа билетов на направление уже открыта.

Авиакомпания сообщила о запуске рейсов 23 сентября. В расписании предусмотрены прямые перелеты между Екатеринбургом и Дубаем. Время в пути составляет около шести часов.

Возобновление рейсов в Дубай стало частью восстановления авиасообщения российских регионов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Весной 2026 года полетные программы на ближневосточном направлении корректировались из-за обострения ситуации в регионе. К осени авиакомпании начали постепенно восстанавливать регулярные перевозки в ОАЭ.

По данным авиакомпании, билеты на рейсы из Екатеринбурга в Дубай доступны для приобретения на ее сайте.