Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах выросла почти на 63% с 2023 года

УрБК, Москва, 28.09.2026. С 1 октября в России на 9,2% вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Индексация затронет также перевозку багажа и грузобагажа. Купе и СВ повышение не касается — цены на билеты в этих вагонах перевозчики устанавливают отдельно.

Тарифы на плацкарт повышают уже в пятый раз с начала 2023 года. С учетом всех индексаций базовая стоимость проезда выросла примерно на 62,5% по сравнению с концом 2022 года.