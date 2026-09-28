Минэкономразвития оценил влияние роста цен на топливо на подорожание товаров

УрБК, Москва, 28.09.2026. Удорожание бензина внесет дополнительный вклад в размере 2,4 процентного пункта (п.п.) в рост цен на непродовольственные товары по итогам 2026 года. Это следует из обновленного прогноза Минэкономразвития.

Согласно документу, в совокупности эта категория товаров подорожает на 6,7% (в сравнении декабрь к декабрю). Если исключить фактор стоимости топлива, рост цен составил бы 4,3%.

Общий рост цен по полной корзине товаров и услуг на конец 2026 года, по оценке ведомства, достигнет 6,8% (после 5,6% по итогам 2025 года). Росстат ранее зафиксировал ускорение годовой инфляции в августе до 6,33% после 5,98% в июле. При этом в месячном выражении в августе наблюдалась традиционная для этого периода дефляция на уровне 0,08%, что сменило рост цен на 0,54% в июле и 0,87% в июне.