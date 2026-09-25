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Акцизы на пиво в России в 2027 году вырастут до 35 рублей за литр

УрБК, Москва, 25.09.2026. Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в России в 2027 году может составить 35 руб. за литр, что на 6% выше показателя 2026 года. Об этом пишет «Интерфакс».

В 2028 году акциз может вырасти до 36 руб. за литр. При этом ставки были проиндексированы по сравнению с ранее принятыми изменениями в Налоговый кодекс: на 2027 год предусматривался акциз в размере 34 руб. за литр, на 2028 год — 35 руб.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов акциз в 2027 году может составить 878 руб. за литр против ранее предусмотренных 857 руб. и 824 руб. в 2026 году. В 2028 году ставка может вырасти до 913 руб. за литр против ранее установленных 891 руб., в 2029 году — до 950 руб.

Акциз на вина, за исключением крепленых, в 2027 году предложено установить на уровне 158 руб. за литр против ранее предусмотренных 154 руб. и 148 руб. в 2026 году. В 2028 году ставка может составить 164 руб. за литр против ранее предусмотренных 160 руб., в 2029 году — 171 руб.

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