ММК в первом полугодии сэкономил 387 млн рублей за счет снижения энергозатрат

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») в первом полугодии 2026 года получил экономический эффект около 387 млн руб. за счет мероприятий по повышению энергоэффективности. Об этом сообщили в компании.

Наибольший эффект обеспечила оптимизация потребления закупаемой электроэнергии — 207,3 млн руб. Еще 129,9 млн руб. экономии пришлось на выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг, 100,4 млн руб. — на снижение расхода энергоресурсов в структурных подразделениях и на предприятиях группы ММК.

За счет цифровизации и внедрения энергоэффективных идей получен эффект в размере 19,3 млн руб. За шесть месяцев в группе ММК подали 464 такие идеи, 88 из них уже внедрены.

«Рациональное использование энергоресурсов и снижение затрат на них в себестоимости продукции — ключевые цели Группы ММК в области управления энергоэффективностью. Мы применяем комплексный подход к управлению энергопотреблением и энергоэффективностью, реализуя различные инициативы по нескольким направлениям, что обеспечивает устойчивый эффект и контроль за энергозатратами», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В первом полугодии удельная энергоемкость стали на ММК снизилась на 5%, потребление природного газа — на 4%, а объем утилизации коксового газа увеличился на 11%.

Для выявления случаев нерационального использования топливно-энергетических ресурсов ММК разработал чат-бот «Регистрация потерь ТЭР». В первом полугодии эффект от его использования составил 18 млн руб. — столько же, сколько за весь 2025 год. Функционал чат-бота перенесен на корпоративную платформу «ММК-Онлайн».

Анализ функционирования системы энергоменеджмента показал, что производственная деятельность комбината соответствует требованиям российского законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также ГОСТ Р ИСО 50001-2023.