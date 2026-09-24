ГлавнаяНовости
Вчера11:10

ММК в первом полугодии сэкономил 387 млн рублей за счет снижения энергозатрат

Фото предоставлено ПАО «ММК»

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») в первом полугодии 2026 года получил экономический эффект около 387 млн руб. за счет мероприятий по повышению энергоэффективности. Об этом сообщили в компании.

Наибольший эффект обеспечила оптимизация потребления закупаемой электроэнергии — 207,3 млн руб. Еще 129,9 млн руб. экономии пришлось на выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг, 100,4 млн руб. — на снижение расхода энергоресурсов в структурных подразделениях и на предприятиях группы ММК.

За счет цифровизации и внедрения энергоэффективных идей получен эффект в размере 19,3 млн руб. За шесть месяцев в группе ММК подали 464 такие идеи, 88 из них уже внедрены.

«Рациональное использование энергоресурсов и снижение затрат на них в себестоимости продукции — ключевые цели Группы ММК в области управления энергоэффективностью. Мы применяем комплексный подход к управлению энергопотреблением и энергоэффективностью, реализуя различные инициативы по нескольким направлениям, что обеспечивает устойчивый эффект и контроль за энергозатратами», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В первом полугодии удельная энергоемкость стали на ММК снизилась на 5%, потребление природного газа — на 4%, а объем утилизации коксового газа увеличился на 11%.

Для выявления случаев нерационального использования топливно-энергетических ресурсов ММК разработал чат-бот «Регистрация потерь ТЭР». В первом полугодии эффект от его использования составил 18 млн руб. — столько же, сколько за весь 2025 год. Функционал чат-бота перенесен на корпоративную платформу «ММК-Онлайн».

Анализ функционирования системы энергоменеджмента показал, что производственная деятельность комбината соответствует требованиям российского законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также ГОСТ Р ИСО 50001-2023.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
16 февраля 202310:13

ММК продолжает реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности производства

УрБК, Магнитогорск, 16.02.2023. В 2022 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продолжил реализацию проектов по повышению энергоэффективности на всех этапах производства. Экономический эффект от проведенных мероприятий составляет сотни миллионов рублей в год, сообщает пресс-служба предприятия. Компания применяет систему энергетического менеджмента (СЭнМ) для снижения энергозатрат. В декабре ММК успешно прошел сертификационный аудит СЭнМ, по итогам которого система энергетического менеджмента компании признана результативной и полностью соответствующей требованиям национального
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
17 марта 202610:13

Работа по повышению энергоэффективности принесла ММК 845 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 17.03.2026. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») в 2025 году экономический суммарный эффект от модернизации системы энергоменеджмента и повышения энергоэффективности производственных процессов составил 845 млн руб. В пресс-службе комбината сообщили, что в числе основных инструментов повышения энергоэффективности, используемых на ММК, — снижение стоимости покупной электроэнергии за счет регулирования объемов выработки электроэнергии собственными электростанциями, проведение ремонтов энергетического оборудования в часы с минимальной стоимостью