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В Екатеринбурге суд приостановил работу магазина «Жизньмарт» из-за кишечной палочки в еде

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил на 90 суток деятельность магазина «Жизньмарт» на ул. Универсиады, стр. 7 за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что проверка филиала, которую провел ФБУЗ «ЦГиЭ», выявила неудовлетворительные результаты по показателям бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в готовой продукции магазина: роллах «Снежный» с крабом, роллах «Нежный» с курицей, салате крабовом с рисом и салате «Цезарь XXL».

Специалисты Роспотребнадзора 11 сентября также зафиксировали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований среди которых: нарушение условий хранения энергетических напитков, насекомые, неудовлетворительное санитарное состояние зоны приготовления кофейных напитков. На предприятии не разработаны и не внедрены процедуры на принципах ХАССП, сбор отходов ведется в непромаркированные и незакрываемые емкости, а последовательность поточности технологических операций при изготовлении свежевыжатых соков не соблюдается.

«Выявленные нарушения противоречат требованиям СП 2.3.6.4281-26, Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Они влекут административную ответственность по статье 6.6 КоАП РФ. Суд признал ИП Павлову Ю.Н. виновной в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Назначено наказание в виде приостановления деятельности предприятия по адресу на ул. Универсиады, стр. 7 на срок 90 суток», — сообщили в пресс-службе.

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