Детское пространство и национальная идентичность: в Екатеринбурге реализован проект на основе дымковской игрушки

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. 15 сентября в Преображенском парке Екатеринбурга открылась детская площадка размером 558 квадратных метров, созданная по мотивам дымковской игрушки. Проект стал первым объектом серии детских пространств, в основе которых лежат образы и художественные приемы традиционных народных промыслов России.

«Такие проекты особенно ценны тем, что ребенок знакомится с культурой через собственный опыт. Он может буквально войти в образ, который еще недавно существовал только в виде небольшой игрушки, и через игру запомнить его цвет, форму, характер. Для взрослых это тоже возможность по-новому увидеть знакомое культурное наследие и передать его детям», — отметила председатель Совета по разработке и продвижению нового российского стиля, советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

Дымковская игрушка — один из наиболее узнаваемых художественных промыслов России. Традиция сформировалась в слободе Дымково рядом с Вяткой и связана с изготовлением глиняных фигурок людей, животных и птиц. Для промысла характерны обобщенные формы, яркая роспись по белому фону и повторяющиеся геометрические орнаменты: круги, точки, полосы, клетка и ромбы.

Проект реализован Советом при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. При создании площадки специалисты адаптировали характерные для дымковской игрушки образы и художественные приемы для современной игровой среды. Национальный центр «Россия» выступает платформой для реализации проектов Совета.

В концепции площадки традиционные персонажи и формы дымковской игрушки стали основой игровых конструкций. Здесь появились русская печь, горка «Индюк», карусель «Ярмарка», качалки «Петушок» и «Уточка». Объекты рассчитаны на детей разных возрастных категорий. Художественные особенности промысла использованы и в оформлении пространства. Белый фон и характерные для дымковской росписи красный, синий, желтый, зеленый и оранжевый цвета применены в оформлении игровых элементов и покрытий. Геометрические орнаменты используются в напольной навигации, маркировке и других деталях площадки.

В разработке концепции площадки участвовали специалисты Кировской области, региона, где сформировалась традиция дымковской игрушки. Их участие позволило сохранить характерные особенности промысла при разработке игровых конструкций и элементов оформления.

«Дымковская игрушка как многовековой промысел Кировской области выходит за пределы сувенирных лавок. Его узнаваемые узоры становятся частью городской среды не только в нашем регионе, но и за его пределами. И открытие в Екатеринбурге детской игровой площадки в дымковском стиле — яркое тому подтверждение. Кировская область готова предлагать такие проверенные временем решения и другим регионам страны. Благодарю коллег из правительства Свердловской области, команду Национального центра «Россия» и Клуб инвесторов Москвы за реализацию проекта. Помимо городской среды, «дымка» может быть использована при производстве мебели и игрушек. Это сделает народную культуру частью нашей повседневной жизни, формируя единое культурное пространство», — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Реализация проекта стала частью развития общественной инфраструктуры Академического района Екатеринбурга. Финансирование создания площадки обеспечил девелопер территории — ГК «КОРТРОС».

«Для ГК «КОРТРОС» особенно ценно, что именно Академический стал первой площадкой, где эта идея обрела реальное воплощение. Детская площадка — пример того, как культурные смыслы можно органично вписать в повседневность и стать близкими детям через игру. Мы следуем принципу «территория роста»: создаем пространства, где раскрывается потенциал района и формируется живое, развивающееся сообщество. Уверены, что пилотный проект станет основой для масштабирования таких решений в других городах», — отметил Станислав Киселев, генеральный директор ГК «КОРТРОС».

Для воплощения концепции потребовалась разработка и производство нестандартных элементов площадки с учетом особенностей дымковской игрушки. Работу над их созданием выполнила ГК «Забава».

«Перед коллективом ГК «ЗАБАВА» стояла задача создать уникальный игровой объект в стиле народного промысла дымковская игрушка и интегрировать его узнаваемые образы в современную игровую среду с учетом разных возрастных категорий. Было определено несколько элементов и композиций народного промысла, после чего проведена большая работа по созданию 3D-моделей и конструкторской документации для запуска производственного цикла. Все этапы производства согласовывались с мастерами «дымки». Элементы должны были соответствовать всем нормам и требованиям безопасности и при этом сохранять свою идентичность и красочность. При выборе материалов учитывались интенсивность эксплуатации, экологичность, безопасность и функциональность. Мы превратили отдельные элементы в цельное игровое пространство, где народная традиция сочетается с современным дизайном, а радостные эмоции девчонок и мальчишек стали наградой за проделанную работу», — генеральный директор ООО ГК «Забава» Юрий Тимофеев.

При создании площадки особое внимание уделили тому, чтобы традиционные элементы соответствовали требованиям современной игровой среды. В результате отдельные образы дымковской игрушки были объединены в единый комплекс игровых и функциональных элементов.

«Сейчас проектная команда разрабатывает программу реализации и контроля качества площадок в национальном стиле в других регионах России. Предстоит большая работа как с регионами, так и с представителями крупного бизнеса. Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать возможные форматы сотрудничества. Вся информация о проекте доступна на сайте Совета», — отметил секретарь Совета Андрей Мелентьев.

Совет при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве создан по указанию Президента Российской Федерации 17 апреля 2025 года. Национальный центр «Россия» выступает платформой для реализации проектов Совета.