ГК «КОРТРОС» подарила жителям Академического детскую площадку в стиле дымковской игрушки

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. В Екатеринбурге открылась первая детская площадка нового поколения, созданная в рамках работы Совета при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественных пространствах. Пилотный проект реализовала ГК «КОРТРОС» в Академическом районе — здесь традиционные образы дымковской игрушки впервые стали основой современной игровой среды. В церемонии открытия приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов, а также представители органов власти и администрации Академического района. Открытие было приурочено к пятилетию официального признания Академического восьмым районом Екатеринбурга.

При разработке дизайна площадки в стилистике дымковской игрушки команда проекта обратилась к одной из главных задач — отразить традиционные ценности и достижения России. Так в Преображенском парке Академического района Екатеринбурга появилась современная площадка общей площадью 558 кв. м, которая знакомит детей с народной культурой через игру и одновременно формирует узнаваемый российский облик общественного пространства. В дальнейшем опыт пилотного проекта планируется использовать для создания аналогичных пространств в разных регионах страны.

«В Академическом самая высокая рождаемость, поэтому строим там больше всего таких объектов, школ, детских садов. Вот появилось еще одно поле для мини-футбола, воркаут-зона и главное украшение — детская площадка, созданная по мотивам дымковской игрушки. Она создана по проекту, который был инициирован советом Национального центра «России», инициативу поддержал Президент РФ. Это смыслы, которые должны быть понятны каждому ребенку. На добрых сказках наших детей нужно воспитывать. Огромное спасибо ГК «КОРТРОС», которая подхватила идею, полностью профинансировав строительство этого замечательного объекта», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выбор Академического района для реализации проекта не случаен. Это один из крупнейших в России проектов комплексного освоения территории, где одновременно с жильем формируется социальная, транспортная и рекреационная инфраструктура. Сегодня в районе проживает более 150 тыс. человек, введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, работают шесть школ и 15 детских садов, построены поликлиники и спортивные объекты.

Академический — один из самых молодых районов Екатеринбурга с высокой концентрацией семей с детьми. Доля детей и подростков до 15 лет достигла 26,2%, что в полтора раза выше средних показателей по городу. В 2025 году в Академическом появилось на свет 2 178 новых жителей, что на 21% больше, чем годом ранее. Район отличает молодая и активная аудитория: 80% населения не достигли 50-летнего возраста.

«В 2025 году был создан Национальный центр «Россия», который занимается продвижением российских традиций, промыслов в нашу сегодняшнюю жизнь. Это воплощается в архитектурном облике, в детских площадках, в общественных пространствах. В качестве пилотного проекта выбрали именно дымковскую игрушку в качестве представления нашего народного промысла, который насчитывает более 400 лет. Это яркое олицетворение наших народных традиций, истории. В Академическом, по всем данным, наибольшее количество детей на тысячу жителей. Поэтому сколько бы мы здесь не строили детских площадок, общественных пространств, футбольных полей, они все равно максимально востребованы. Каждая такая площадка дает нашим детям дополнительные возможности для развития», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов.

В основу дизайна детской площадки легла дымковская игрушка — один из наиболее известных народных художественных промыслов России, возникший в Кировской области. Традиционные образы были переосмыслены в игровых и арт-объектах: здесь появились русская печь, горка в форме индюка, качели в виде петушка и уточки, а также ярмарочная карусель.

Характерные для дымковской игрушки простые и выразительные формы адаптировали для современного игрового пространства. В оформлении использованы традиционные цвета и орнаменты — круги, точки, клетки, полосы и ромбы. Благодаря этому элементы народного искусства становятся частью среды, в которой дети играют, двигаются и взаимодействуют друг с другом. Дополнительно вокруг площадки было организовано озеленение, состоящее из более чем тысячи кустарников и 126 деревьев, среди которых рябины, яблони, липы.

Также в рамках церемонии почетные гости высадили новую аллею в Преображенском парке. Экологическая акция была приурочена к Международному фестивалю молодежи, проходящему в эти дни в Екатеринбурге. Саженцы украсили дорожку, ведущую к одному из главных символов парка — арт-объекту «Птица счастья».