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В Екатеринбурге 22–24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. В Екатеринбурге в период запуска отопления 22–24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды. Это связано с ремонтом водопровода исходной воды и наладкой гидравлического режима, сообщает пресс-служба
Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

«ЕТК поэтапно вводит в работу оборудование теплосетевого комплекса для подачи тепла в социальные объекты и жилые дома. Специалисты подключают агрегаты насосных, центральных тепловых пунктов. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить отопление в домах как можно раньше», — сообщили в пресс-службе.

При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Также получить информацию или сообщить об аварии можно в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 304-12-05 и 304-12-08.

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