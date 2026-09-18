В Екатеринбурге отопление поступило почти в 400 домов

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. В Екатеринбурге теплоснабжением уже обеспечены 98 школ, 213 детсадов, 28 объектов здравоохранения и 377 жилых домов. Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации.

На заседании городской комиссии 17 сентября заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко поручил профильным компаниям и департаментам усилить контроль за подключением тепла объектов социальной сферы, в частности — медицинских учреждений. «О задержках в пуске отопления и их причинах прошу докладывать мне в ежедневном режиме», — распорядился В. Гейко.

Отопительный сезон 2026 – 2027 годов стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. В первую очередь тепло подается в социальные учреждения: больницы, детские сады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. За межотопительный период организации ЖКХ подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов, более 3,8 тыс. км тепловых сетей. Специалисты модернизировали порядка 42 км тепловых сетей, провели четыре этапа гидравлических испытаний и устранили все выявленные повреждения.

При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Также получить информацию или сообщить об аварии можно в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 304-12-05 и 304-12-08. «Ход подачи тепла потребителям контролируется городскими властями в ежедневном режиме», — сообщили в департаменте информполитики горадминистрации.