Отопительный сезон начался в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. Отопительный сезон 2026/2027 года стартовал в Екатеринбурге во вторник, 15 сентября. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем отопление включат в жилых многоквартирных домах, сообщили в администрации города.

Тепло будут подавать примерно в 1,3 тыс. социальных объектов, включая больницы, детские сады, школы и учреждения с круглосуточным пребыванием людей. После этого отопление начнут включать в 8,1 тыс. многоквартирных домов. В рамках подготовки к отопительному сезону организации ЖКХ подготовили 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций и 467 центральных тепловых пунктов. Кроме того, к работе подготовили более 3,8 тыс. км тепловых сетей.

За межотопительный период специалисты модернизировали около 42 км тепловых сетей. Также они провели четыре этапа гидравлических испытаний и устранили все выявленные повреждения.

Городские власти намерены ежедневно контролировать подачу тепла потребителям. При возникновении вопросов, связанных с запуском отопления, жителям рекомендуют обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Получить информацию или сообщить об аварии также можно в Единой дежурно-диспетчерской службе Екатеринбурга по телефонам 304-12-05 и 304-12-08.