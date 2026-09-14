В Екатеринбурге ЕТК завершает перевод системы горячего водоснабжения на зимний режим
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) завершают перевод системы горячего водоснабжения на зимний режим. Всем управляющим компаниям направлено соответствующее уведомление.
В департаменте информполитики региона сообщили, что для обеспечения подачи горячей воды жителям домов управляющим компаниям и ТСЖ необходимо при получении уведомления отрегулировать работу оборудования и провести переключения внутридомовых сетей. Завершить перевод и проверить оборудование внутри домов необходимо до начала отопительного сезона.
Если специалисты теплосетевой компании подтвердили подачу горячей воды по конкретному адресу, но в квартире она отсутствует, жителям необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Контакты указаны в квитанции на оплату коммунальных услуг.
Узнать информацию о подаче горячей воды по конкретному адресу можно в тепловой справочной службы на портале или по телефону +7 (343) 312-46-71, а также в городской единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 304-12-05 и 304-12-08.
Отопительный сезон 2026/2027 годов стартует в Екатеринбурге 15 сентября. Соответствующее постановление ранее подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В первую очередь теплом обеспечат социальные учреждения, затем — многоквартирные дома.
В межотопительный период организации коммунального комплекса провели четыре этапа гидравлических испытаний тепловых сетей, а также подготовили теплоисточники, тепловые насосные станции и центральные тепловые пункты к работе в зимних условиях. Подачу тепла потребителям городские власти будут контролировать в ежедневном режиме, сообщили в пресс-службе.