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Павел Салмов: Зимний сезон прошел без серьезных сбоев

Павел Салмов: Зимний сезон прошел без серьезных сбоевОб итогах зимнего сезона ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал начальник производственно-технического отдела ООО «Фонд Радомир» Павел Салмов.

— Павел Николаевич, как управляющая компания «Фонд «Радомир» отработала в зимний сезон? Какие необходимые сезонные работы были проведены за это время?

— В целом зимний период мы отработали спокойно, в штатном режиме. Не случилось ни одного глобального отключения многоквартирных домов от энергосистем, а местные аварийные ситуации устранялись в текущем режиме. Так, например, за февраль мы получили 2 тыс. 273 обращения жителей. Из них с работой внутридомовых инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения были связаны 678 заявок, с работой электросетей — 194, с общестроительными вопросами — 111. Все заявки, поступившие в АДС, мы своевременно отработали в соответствии с нормативами.

— С какими проблемами пришлось столкнуться этой зимой? Как они были решены?

— Из наиболее серьезных проблем стоит отметить частое отключение котельной по адресу ул. Первомайская, д. 71б. Из-за этого неоднократно были перебои с подачей тепла в восемь домов, которые обслуживает эта котельная. Над решением этой задачи мы работали вместе с администрацией Кировского района и ресурсоснабжающей организацией. После вынужденной приостановки подачи тепла в дома наши специалисты оперативно проводили все необходимые работы по перезапуску систем отопления.

— Как сейчас компания готовится к весне? Какие специфические весенние работы проводятся на территории под вашим управлением?

— Весь апрель у нас будет проходить месячник чистоты: с 1 по 30 апреля будет производить весеннюю уборку внутридомовых территорий жилых комплексов, находящихся под нашим управлением. Уже составлен график очистки придомовых территорий, произведена ревизия насосного оборудования, шанцевого инструмента, закуплен необходимый инвентарь. А на 25 апреля 2025 года в Екатеринбурге объявлен общегородской субботник. Наша компания тоже примет в нем участие: по традиции мы займемся очисткой прилегающих территорий. И, конечно же, мы приглашаем всех жителей принять участие в общегородском субботнике: весь необходимый инструмент и мешки для мусора можно будет получить на своем территориальном участке.

— Скоро наступит окончание отопительного сезона. Какие работы по подготовке к нему ведутся уже сейчас? Можно ли оценить предварительные итоги?

— Сейчас мы готовимся к окончанию отопительного сезона, и сразу же начинается подготовка к зиме 2025-2026 годов. В апреле и мае проводится весенний осмотр жилого фонда, а с мая по сентябрь мы будем проводить подготовку многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период. В частности, будет проводиться работы по гидропневмопромывке внутридомовых сетей горячего водоснабжения, частичной замене магистралей, запорной арматуры, будет произведена установка фильтров, грязевиков, восстановление изоляции.

Я хочу отметить, что у нас уже утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2025-2026 годов. Всего к началу следующего отопительного сезона специалисты УК «Фонд «Радомир» планируют заменить 1 тыс. 125 п. м и заизолировать 2,1 тыс. п. м трубопроводов, произвести ремонт 1 тыс. 670 кв. м кровли, 930 кв. м отмостков и 210 кв. м фасадов. Кроме того, за летний период планируется произвести герметизацию 900 п. м межпанельных швов.

— Начинается сезон капитальных ремонтов. Сколько домов под вашим управлением в этом году будут отремонтированы? Как вы готовитесь к предстоящим работам?

— В этом году в программу по капитальному ремонту попало 19 многоквартирных домов, находящихся в нашем ведении, их список размещен на нашем сайте. Однако, в связи с недостаточностью денежных средств, у части домов капитальный ремонт будет сделан выборочно, а не в комплексе, как было ранее. Заказчиком работ выступает региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Для проведения работ уже выбраны шесть подрядных организаций.

Разумеется, специалисты УК «Фонд «Радомир» тоже принимают участие в капитальном ремонте МКД. Например, мы проводим анализ проектной документации, и, при необходимости, направляем в адрес подрядных организаций и непосредственно Заказчика работ свои замечания и требования. Также направляем письма в адрес Регионального оператора, если работы, которые не вошли в перечень работ по капитальному ремонту, требуют дополнительного рассмотрения. Кроме того, наши специалисты участвуют в собраниях с собственниками по вопросам проведения капитального ремонта, организации работ, предоставления доступа в квартиры. Также в нашей зоне ответственности находится передача многоквартирного дома в капитальный ремонт подрядной организации по акту. Помимо этого, в ходе проведения капремонта мы проводим еженедельное обследование домов на предмет фактического выполнения работ, осуществляем контроль работ. При необходимости, выдаем подрядной организации замечания и контролируем их исправление. Ну и, наконец, мы участвует в итоговой приемке работ.

Фото предоставлено УК «Фонд Радомир»
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