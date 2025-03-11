УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:07

УК «Фонд Радомир» в феврале получила 2,3 тыс. обращений жителей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Екатеринбургская управляющая компания (УК) «Фонд Радомир» в феврале 2025 года получила 2 тыс. 273 обращения жителей. Из них 1 тыс. 012 были письменными, а 1 тыс. 261 поступило через аварийно-диспетчерскую службу (АДС), рассказали представители УК.

С работой внутридомовых инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения были связаны 678 заявок, с работой электросетей — 194, с общестроительными вопросами — 111. Все заявки, поступившие в АДС, отрабатываются в соответствии с нормативами. Письменные обращения рассматриваются подразделениями организации по различным направлениям.

Отметим, что граждане все чаще предпочитают оставлять обращения через портал ГИС ЖКХ. Данная система позволяет собирать жалобы и предложения собственников помещений в одном месте, следить за сроками ответа и сократить количество бумажных обращений.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.03.2025 УК «Сити-Центр» в феврале получила и обработала 369 обращений от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 11.03.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) в феврале 2025 года ...

21.01.2025 УК «Фонд Радомир» за праздничные дни обработала 150 обращений граждан

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в новогодние выходные работала в ...

28.11.2024 Аварийно-диспетчерская служба УК «Фонд Радомир» в октябре обработала почти 2,5 тыс. обращений жильцов

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. Аварийно-диспетчерская служба (АДС) управляющей компании «Фонд Радомир» (Екатеринбург) ...

08.10.2024 100% домов УК «Фонд Радомир» подключены к отоплению

УрБК. Екатеринбург. 08.10.2024. Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании ...

17.09.2024 Управляющая компания «Фонд Радомир» за август обработала 2 тыс. 670 обращений жителей, в том числе поданных в аварийно-диспетчерскую службу предприятия

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Диспетчеры управляющей компании «Фонд Радомир»» за август 2024 года получили 1345 ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6326.02.2025Полина Гонтарь о том, как меняется ландшафт социальных сетей28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы25.02.2025Иван Колотовкин о влиянии теории поколений на зарплаты начинающих специалистов25.02.2025Плановое искусство
Архив новостей
Март 2025 (405)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18