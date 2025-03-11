УК «Фонд Радомир» в феврале получила 2,3 тыс. обращений жителей

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Екатеринбургская управляющая компания (УК) «Фонд Радомир» в феврале 2025 года получила 2 тыс. 273 обращения жителей. Из них 1 тыс. 012 были письменными, а 1 тыс. 261 поступило через аварийно-диспетчерскую службу (АДС), рассказали представители УК.



С работой внутридомовых инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения были связаны 678 заявок, с работой электросетей — 194, с общестроительными вопросами — 111. Все заявки, поступившие в АДС, отрабатываются в соответствии с нормативами. Письменные обращения рассматриваются подразделениями организации по различным направлениям.



Отметим, что граждане все чаще предпочитают оставлять обращения через портал ГИС ЖКХ. Данная система позволяет собирать жалобы и предложения собственников помещений в одном месте, следить за сроками ответа и сократить количество бумажных обращений.