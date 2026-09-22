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Вчера10:50

Потребительские организации выступили против ужесточения правил возврата онлайн-покупок

УрБК, Москва, 22.09.2026. Несколько общественных потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономики РФ законопроекта, который предусматривает изменение правил возврата товаров, приобретенных дистанционно. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению представителей профильных ассоциаций, предлагаемые поправки могут существенно ограничить права покупателей. Представители продавцов и маркетплейсов, в свою очередь, указывают на злоупотребления со стороны потребителей при возвратах.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подготовила замечания к законопроекту о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей» в части условий возврата товаров при дистанционной покупке. В организации считают, что поправки заметно ограничивают права потребителей по сравнению с действующим регулированием.

В Минэкономики, являющемся автором законопроекта, сообщили, что предлагаемые изменения в первую очередь направлены на выравнивание условий взаимодействия между маркетплейсами и их партнерами.

Согласно законопроекту, может появиться возможность полностью отказаться от возврата отдельных категорий товаров, приобретенных дистанционно. В частности, предлагается исключить возможность отказа от предоплаченного товара еще до его получения. Перечень таких товаров должно будет определить правительство отдельным подзаконным актом.

Кроме того, пункты выдачи заказов могут оказаться в зависимости от продавца маркетплейса, который сможет отказать в возврате. Законопроект также создает основание для удержания с потребителя расходов на доставку товара, от которого он отказался до передачи. При доставке товара без личного присутствия покупателя риск его случайной гибели может быть возложен на потребителя. В ОПИ предлагают скорректировать эти положения либо исключить их из законопроекта.


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