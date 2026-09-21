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Прокуратура выявила более 300 нарушений при эксплуатации лифтов в соцучреждениях УрФО

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Прокуроры совместно со специалистами Ростехнадзора выявили более 300 нарушений при проверке эксплуатации свыше 1,7 тыс. лифтов и подъемных механизмов в медицинских и социальных учреждениях Уральского федерального округа. Об этом сообщили в окружном управлении Генпрокуратуры.

В частности, в Челябинской областной больнице № 2 эксплуатировалось лифтовое оборудование, не внесенное в реестр опасных технических устройств, который ведет Ростехнадзор. В Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях была пресечена эксплуатация лифтов, которые несвоевременно прошли техническое освидетельствование либо не прошли его.

Прокуроры также выявили нарушения при ведении технической документации, информировании посетителей о характеристиках лифтового оборудования и способах связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой. В отдельных случаях к эксплуатации лифтов допускались сотрудники без необходимой квалификации. В Свердловской и Челябинской областях установлены нарушения требований по доступности подъемников для маломобильных граждан.

«Отдельные механизмы эксплуатировались при ненадлежащем состоянии деталей (узлов), с неисправной двусторонней связью в кабинах, при недостаточном их освещении, в отсутствие резервных источников энергии и договоров страхования гражданской ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.

По итогам проверок прокуроры внесли 145 актов реагирования с требованием устранить выявленные нарушения. К административной ответственности привлечены 26 должностных лиц.

Проверить состояние лифтового оборудования в учреждениях УрФО летом поручил заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Решение было принято после инцидента в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где мать с ребенком застряли в лифте поликлиники и провели внутри около 12 часов.

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