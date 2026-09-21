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«МегаФон» запустил опции для доступа к повышенной скорости 5G для всех абонентов

Фото предоставлено пресс-службой компании «МегаФон»

УрБК, Москва, 21.09.2026. «МегаФон» запустил линейку опций Мега5G, которые позволяют абонентам пользоваться повышенной скоростью мобильного интернета даже при отсутствии поддержки 5G на устройстве или сети пятого поколения в конкретном месте. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

При подключении базовой опции скорость мобильного интернета увеличивается в 1,6 раза. Опция Мега5G Турбо позволяет временно увеличить скорость в два раза. По данным оператора, она может использоваться для стриминга, онлайн-конференций, раздачи интернета на другие устройства и скачивания больших файлов.

«Развитие пятого поколения связи в России будет поэтапным и во многом зависит от технологической готовности операторов и количества доступных устройств с поддержкой нового стандарта. Нам важно, чтобы преимущества высоких скоростей оценили как можно больше клиентов уже сейчас, в том числе, например, владельцы устройств Apple. Опции Мега5G дополняют развитие сети пятого поколения и открывают доступ к ее возможностям для каждого абонента», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Также оператор запустил опцию Мега5G Кино, которая предусматривает увеличение скорости мобильного интернета, дополнительные гигабайты и безлимитный доступ к фильмам и сериалам ряда онлайн-кинотеатров. Ранее появилась опция Мега5G Город с ускорением интернета, дополнительными гигабайтами и SMS, а также безлимитным трафиком на карты и самокаты сервиса Whoosh.

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