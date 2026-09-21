«МегаФон» запустил опции для доступа к повышенной скорости 5G для всех абонентов
УрБК, Москва, 21.09.2026. «МегаФон» запустил линейку опций Мега5G, которые позволяют абонентам пользоваться повышенной скоростью мобильного интернета даже при отсутствии поддержки 5G на устройстве или сети пятого поколения в конкретном месте. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.
При подключении базовой опции скорость мобильного интернета увеличивается в 1,6 раза. Опция Мега5G Турбо позволяет временно увеличить скорость в два раза. По данным оператора, она может использоваться для стриминга, онлайн-конференций, раздачи интернета на другие устройства и скачивания больших файлов.
«Развитие пятого поколения связи в России будет поэтапным и во многом зависит от технологической готовности операторов и количества доступных устройств с поддержкой нового стандарта. Нам важно, чтобы преимущества высоких скоростей оценили как можно больше клиентов уже сейчас, в том числе, например, владельцы устройств Apple. Опции Мега5G дополняют развитие сети пятого поколения и открывают доступ к ее возможностям для каждого абонента», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.
Также оператор запустил опцию Мега5G Кино, которая предусматривает увеличение скорости мобильного интернета, дополнительные гигабайты и безлимитный доступ к фильмам и сериалам ряда онлайн-кинотеатров. Ранее появилась опция Мега5G Город с ускорением интернета, дополнительными гигабайтами и SMS, а также безлимитным трафиком на карты и самокаты сервиса Whoosh.