«МегаФон» открыл бесплатный доступ к ускоренному режиму 5G

УрБК, Москва, 15.09.2026. «МегаФон» впервые предоставил всем своим абонентам возможность бесплатно подключить опцию «5G режим», которая увеличивает скорость мобильного интернета в сети LTE в 1,6 раза. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Опция позволяет получить более высокую скорость мобильного интернета без подключения к сетям пятого поколения. Это может быть актуально в условиях, когда сети 5G доступны пока в отдельных локациях и поддерживаются ограниченным числом смартфонов.

По данным оператора, ускоренный режим может использоваться для проведения онлайн-переговоров, просмотра потоковых трансляций в высоком разрешении, а также работы с облачными и цифровыми сервисами в местах с высокой нагрузкой на сеть — например, в аэропортах, на вокзалах и массовых мероприятиях.

«Мы стремимся сделать передовые технологии доступными каждому пользователю. Теперь абоненты могут на практике оценить преимущества 5G режима в ситуациях, когда каждая секунда имеет значение. Мы даем возможность всем желающим лично убедиться, как увеличение скорости в 1,6 раза меняет опыт использования смартфона: от проведения видеоконференций без привязки к офису до комфортного просмотра контента в местах с высокой нагрузкой на сеть. Это уникальный шанс протестировать будущее связи уже сегодня», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

По данным оператора, чаще всего опцию подключают мужчины в возрасте 35–44 лет, преимущественно использующие смартфоны Apple и Samsung. Наибольший спрос на ускоренный мобильный интернет зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Свердловской областях, а также Краснодарском крае.

В первую десятку регионов по использованию опции также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.

Бесплатно воспользоваться опцией можно с 15 по 20 сентября. После подключения она действует в течение шести часов. За это время абоненты смогут протестировать ускоренное соединение при использовании различных сервисов.

Для подключения не требуется менять тариф или смартфон, а также искать специальные зоны покрытия. Активировать опцию можно через личный кабинет «МегаФона». По данным компании, сервис совместим с современными моделями смартфонов.