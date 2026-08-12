«МегаФон» увеличил емкость сети в аэропортах и на вокзалах России на 53%

УрБК, Москва, 12.08.2026. «МегаФон» увеличил емкость мобильной сети в аэропортах и на железнодорожных вокзалах по всей России на 53% на фоне роста пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе оператора связи.

Модернизация включает строительство новых базовых станций, перераспределение частот между стандартами связи (рефарминг), а также расширение частотного спектра и покрытия внутри пассажирских терминалов. С начала 2026 года работы прошли в международных аэропортах Благовещенска, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Оренбурга и Санкт-Петербурга.

В районе аэропорта Елизово на Камчатке специалисты оператора расширили LTE-сеть в низкочастотном диапазоне, создали дополнительную зону покрытия и проложили оптические линии. Средняя скорость мобильного интернета для пассажиров и экипажей после модернизации достигает 120 Мбит/с.

В аэропорту Благовещенска запустили решение с использованием средне- и высокочастотных диапазонов. Средняя скорость мобильного интернета там составляет до 209 Мбит/с.Рефарминг, предполагающий перераспределение радиочастот, ранее использовавшихся сетями связи предыдущих поколений, в пользу 4G, провели в аэропортах Владивостока и Новосибирска.

Модернизация также затронула железнодорожную инфраструктуру. Новое оборудование установили в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Магнитогорска и Омска.Кроме того, более 10 новых базовых станций построили на подъездах к аэропортам Сыктывкара, Астрахани, Омска, Стрежевого в Томской области и других городов.