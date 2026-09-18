Звуки производства ПНТЗ легли в основу музыкального трека для участников МФМ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Звуки металлургического производства Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, филиал Трубной Металлургической Компании) были использованы для создания индустриального саунд-дизайна, который презентовали на главной сцене Международного фестиваля молодежи в уральской столице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Проект, реализованный при поддержке региональных департаментов информационной политики и развития туризма, объединил уральское индустриальное наследие с современным искусством. Творческая экспедиция лейбла VK Records, в состав которой вошли саунд-продюсер и молодые музыканты, провела полевую аудиозапись непосредственно в ключевых цехах завода: электросталеплавильном «Железный Озон 32», трубопрокатном и трубоволочильном подразделениях.

Релиз полной версии альбома с композициями, записанными на производственных площадках ПНТЗ, запланирован на цифровых стриминговых платформах осенью 2026 года. Кроме того, на платформе VK Видео состоится премьера короткометражного документального фильма об итогах творческой поездки по индустриальным локациям Свердловской области.

«Акустическая среда ПНТЗ отражает фундаментальную роль промышленности в экономике и культуре Среднего Урала. Звуки металлургического производства символизируют созидательную мощь и трудовой характер уральцев, и особенно приятно, что их презентовали аудитории из разных стран мира. Поддержка подобных инициатив способствует развитию современной креативной культуры региона и формирует новый ракурс восприятия его индустриального потенциала среди молодежи», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Предприятие последовательно интегрирует свою промышленную территорию в культурный и образовательный контекст региона. Ранее завод принимал студентов факультетов креативных индустрий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), которые на базе предприятия разрабатывали молодежный брендбук Первоуральска.