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Вчера17:51

Денис Паслер рассказал о планах Екатеринбурга стать молодежной столицей России

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Екатеринбург готов побороться за звание молодежной столицы России в 2027 году после проведения Международного фестиваля молодежи. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в мессенджере «Макс».

«Екатеринбург — столица молодежи мира! Это единодушно признали иностранные гости, участники, организаторы Международного фестиваля молодежи. И, конечно, Екатеринбург готов бороться за звание молодежной столицы России в следующем году. У нас для этого есть компетенции, опыт проведения МФМ и наша замечательная молодежь», — написал Д. Паслер.

По его словам, итоги фестиваля обсудили на заключительной пресс-конференции. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, как отметил губернатор, заявил, что мероприятие развеяло существовавшие мифы о России и российской молодежи.

«Сергей Владиленович Кириенко отметил, что фестиваль развенчал мифы о нашей стране и молодежи. Мы доказали, что Россия — открытая страна, если к нам, нашим ценностям относятся с уважением. 10 тысяч участников фестиваля приехали из 191 страны мира. Каждый из них теперь знает, какая Россия на самом деле. А тезисы и смыслы, которые появились здесь в дискуссиях, лекциях, коммуникациях, совершенно точно послужат укреплению многополярного мира», — сообщил Д. Паслер.

Губернатор также отметил работу организаторов и волонтеров фестиваля. По его словам, в мероприятии были задействованы жители Свердловской области и волонтеры из других регионов.

«Я каждый день присутствовал на площадках и видел, как молодежи откликаются все события. Это огромный труд организаторов, волонтеров, всех, кто находился на Международном фестивале не как гость или участник, а как человек, от которого зависели комфорт, безопасность и атмосфера. Огромное спасибо Сергею Владиленовичу Кириенко, дирекции фестиваля, всем волонтерам из других регионов и уральцам, которые работали на полях фестиваля. Все вместе мы сделали этот фестиваль уникальным, по-настоящему на мировом уровне», — написал губернатор.

По приведенным им данным, общая площадь задействованных в фестивале локаций, включая Екатеринбург-Экспо, Дворец водных видов спорта и кампус УрФУ, составила около 1 млн кв. м. Ежедневно для участников готовили более 30 тыс. порций еды. В дни фестиваля дежурили около 100 медработников и волонтеров-медиков, работали 12 пунктов оказания медицинской помощи.

В проведении мероприятия участвовали 2,5 тыс. волонтеров и 120 переводчиков-синхронистов. Аттестованные экскурсоводы Свердловской области провели более 600 экскурсионных программ для 27 тыс. гостей. В культурной программе приняли участие более 1 тыс. артистов из 40 творческих коллективов.

«Мы достойно встретили гостей. Свердловская область вновь доказала свою искренность, открытость и радушие!» — отметил Д. Паслер.

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