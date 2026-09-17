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В Магнитогорске ММК-МЕТИЗ инвестировал более 5 млрд рублей в модернизацию производства

УрБК, Магнитогорск, 17.09.2026. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) направил свыше 5,3 млрд рублей на развитие своих производственных мощностей за последние пять лет. Об этом сообщил директор предприятия Сергей Дубовский в ходе 15-й международной конференции «ПРОВОЛОКА — КРЕПЁЖ», прошедшей в Магнитогорске.
По словам руководителя завода, основной стратегический акцент сейчас делается на выпуске высокопрочного крепежа из подката ММК. Такая продукция востребована в машиностроении и строительстве для создания надежных узлов, способных выдерживать высокие динамические нагрузки и работать в сложных условиях эксплуатации. Кроме того, запуск новой линии сварочной проволоки позволил нарастить продажи за счет импортозамещения. В частности, была запатентована новая марка MAGWIRE для сварки труб большого диаметра магистральных газопроводов. За последний год объемы реализации этой продукции выросли в три раза.
При поддержке Фонда развития промышленности на предприятии реализован масштабный инвестпроект стоимостью 1,5 млрд рублей. В эксплуатацию введены комплекс волочильных станов, а также линии термообработки и оцинкования. Благодаря новым мощностям за восемь месяцев 2026 года реализация оцинкованных канатов увеличилась почти на треть. Также завод освоил выпуск специализированной продукции, включая ваерные канаты для траулеров и канаты для кошельковых неводов. В 2025 году компания вывела на рынок 40 новых видов металлоизделий, благодаря чему более половины ассортимента теперь производится на современном оборудовании.
Для противодействия растущей конкуренции со стороны китайского импорта компания не только расширяет линейку импортозамещающего сортамента, но и внедряет программы снижения издержек, цифровизации и развития клиентского сервиса. В свою очередь, проректор Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова Олег Тулупов рассказал о работе центра компетенций метизной отрасли, созданного совместно с ММК-МЕТИЗ. Ученые и студенты вуза разрабатывают технологические решения и создают «цифровые двойники» производственных процессов, что позволяет оптимизировать их до запуска в серийное производство.
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