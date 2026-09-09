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В Магнитогорске пройдет конференция для участников метизной отрасли

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 09.09.2026. В Магнитогорске 15-16 сентября состоится 15-я международная конференция «Проволока-крепеж». Участники обсудят актуальные вопросы развития метизной отрасли, а также ознакомятся с производственными возможностями Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК-МЕТИЗ», входит в Группу ММК).

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что организаторами мероприятия выступают ассоциация «Промметиз» и ИИС «Металлоснабжение и сбыт». Среди главных тем форума — динамика потребления метизной продукции; производство, технологии и качество метизной продукции российского производства; возможности импортозамещения на метизном рынке России; рынок оборудования для производства метизов.

Пленарное заседание конференции пройдет на базе санатория ММК «Юбилейный». Представители ММК-МЕТИЗ расскажут участникам конференции о производственных возможностях и новинках продуктовой линейки своего предприятия, занимающего ведущие позиции на метизном рынке страны.

ММК-МЕТИЗ входит в топ-2 рейтинга крупнейших производителей метизной продукции в России, составленного журналом «Металлоснабжение и сбыт». Предприятие оперативно реагирует на запросы ключевых отраслей экономики, модернизируя производственные мощности и осваивая новые виды продукции. В числе последних продуктовых инноваций можно назвать выпуск высокопрочной проволоки с цинкалюминиевым покрытием для кабельной отрасли, оцинкованного крепежа для производителей бытовой техники, освоение инновационной технологии производства калиброванного проката, выпуск новой проволоки с суженным диапазоном допуска для габионных конструкций, новые виды сварочной проволоки и стальных канатов.

На конференции запланированы выступления представителей Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. Они расскажут о создании центра компетенций метизной отрасли в рамках развития научно-инновационной экосистемы вуза, а также о деятельности молодежной лаборатории инжиниринга передовых технологий метизного производства, созданной при поддержке ММК-МЕТИЗ. Во второй день конференции участники посетят промплощадку метизно-калибровочного завода, где им покажут производственные линии и инновационную продукцию предприятия. В программу второго дня также включена экскурсия по городскому курорту «Притяжение», рассказали в пресс-службе.

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