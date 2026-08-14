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14 августа 202612:51

Сварочная проволока «ММК-МЕТИЗ» прошла аттестацию НАКС

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2026. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» завершил аттестацию омедненной сварочной проволоки марок Св-08ГА и Св-08А диаметром 3, 4 и 5 мм. По итогам испытаний предприятие получило право маркировать продукцию знаком соответствия НАКС, сообщили в пресс-службе предприятия.

Проволока предназначена для электрошлаковой и автоматической сварки под флюсом. Продукция применяется при производстве оборудования для горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой и химической отраслей, газового и котельного оборудования, средств транспортировки опасных грузов, подъемно-транспортных механизмов и строительных конструкций.

«Наличие действующего сертификата НАКС — это обязательное условие для работы с крупнейшими промышленными предприятиями страны. Успешное прохождение аттестации подтверждает, что проволока ММК-МЕТИЗ полностью отвечает жестким требованиям безопасности при строительстве и эксплуатации критически важных объектов. Мы ценим доверие наших партнеров и продолжаем поддерживать высочайший стандарт качества нашей продукции», — отметила начальник лаборатории стандартизации и сертификации технологического центра ОАО «ММК-МЕТИЗ» Лариса Соколова.

Аттестационные испытания в августе 2026 года провел Аттестационный центр сварочных материалов АЦСМ-62 ООО «НАКС «Стандарт-Диагностика». Проверку организовали по запросу потребителей для подтверждения качества проволоки, выпускаемой по ТУ 14-1-953-74.

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