Денис Паслер рассказал о старте отопительного сезона в большинстве городов Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Отопительный сезон начался в Свердловской области, тепло уже поступает в 52 муниципальных образования. В первую очередь ресурс подают в социальные объекты и жилые дома северных территорий региона, сообщается в официальном канале губернатора Дениса Паслера в мессенджере «Макс».

Подготовка к отопительному периоду продолжалась несколько месяцев и включала модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе строительство новых котельных. В Красноуфимском муниципальном округе досрочно завершили строительство двух блочно-модульных газовых котельных — в поселке Натальинск и деревне Подгорная.

Они будут обеспечивать теплом социальные объекты и жилой фонд, где проживает около 1 тыс. человек. На данный момент запущено около 25% котельных региона. Отопление подано в 5% жилищного фонда и 875 социальных объектов.

«Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб — обеспечить его стабильное прохождение. На данный момент запущено порядка 25% котельных, отопление подано в 5% жилищного фонда и 875 социальных объектов. Сформирован запас топлива, подготовлены 976 аварийных бригад и 1483 единицы техники», — отметил глава региона.