Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге повторно выставили на продажу

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Компания «ДОМ.РФ» повторно выставила на торги здание гостиницы «Мадрид» на Уралмаше в Екатеринбурге — объект культурного наследия, находящийся в заброшенном состоянии. Аукцион состоится 23 октября, начальная цена лота составляет 88,7 млн руб., сообщила пресс-служба компании.

В состав лота входит здание площадью 9,2 тыс. кв. м и право аренды земельного участка площадью 0,73 га. Победитель торгов должен будет провести работы по реставрации и сохранению объекта, а также соблюдать установленные законом требования к его содержанию и использованию.

Гостиница «Мадрид» была построена в 1937 году. Название она получила в честь испанских рабочих, которые бежали в СССР во время гражданской войны в Испании.

В последние годы здание не используется и остается заброшенным. Ранее предлагались различные проекты его восстановления, однако ни один из них реализован не был.