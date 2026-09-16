Правительство РФ продлит запрет на экспорт дизеля для производителей до ноября

УрБК, Москва, 16.09.2026. Правительство РФ продлит запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября 2026 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники знакомые с результатами совещания вице-премьера Александра Новака 14 сентября.

Актуальные ограничения действуют до 30 сентября. По данным источников, эмбарго планируют продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. Представитель Минэнерго объяснил, что решение приняли с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, запасов и динамики спроса.

Временный запрет на экспорт дизтоплива введен правительством в конце сентября 2025 года. Первоначально его установили для компаний, которые не являются производителями дизеля (для трейдеров), а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. Сначала он был установлен до 31 декабря 2025 года, затем его продлили трижды — до 28 февраля, до 31 июля 2026 года и до 31 января 2027 года.

В начале июля этого года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива. Запрет был установлен до 31 июля 2026 г., затем кабмин поочередно продлил его до 1 сентября и 30 сентября. Исключение сделано для вывоза дизтоплива в рамках международных соглашений и для гуманитарных поставок.

В России действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января 2027 года.