Минэкономразвития предложило ограничить маркетплейсам размер комиссии для селлеров

УрБК, Москва, 16.09.2026. Минэкономразвития России выдвинуло инициативу, направленную на ограничение комиссий, которые маркетплейсы могут взимать с селлеров. Соответствующий проект был опубликован на портале нормативных актов.

Согласно документу, маркетплейсы не смогут устанавливать более высокие комиссии для российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых по сравнению с другими партнерами за аналогичные услуги.

Кроме того, маркетплейсы будут обязаны проверять достоверность информации в карточках товаров перед их публикацией и уведомлять покупателей о возможности возврата товара в течение суток с момента принятия соответствующего решения. Ожидается, что поправки вступят в силу 1 марта 2027 года.