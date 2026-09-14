«Авито» организовал модный показ на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Платформа объявлений «Авито» 12 сентября провела модный показ в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, для создания образов стилисты использовали одежду и аксессуары 1950–1980-х годов, приобретенные на ресейле. Показ состоялся в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.

Шоу-показ «Код народа» объединил дизайнеров из разных регионов России. В рамках программы они представили современное прочтение национальных костюмов, традиционных орнаментов и ретромотивов. «Авито» открыл показ визуальным путешествием по фестивалям молодежи и студентов 1957, 1985 и 2026 годов.

Для создания образов стилисты отбирали одежду и аксессуары с учетом их уникальности и соответствия современным модным тенденциям. Музыкальным сопровождением стали композиции соответствующих эпох в современной обработке. Видеоряд составили фотографии и видеохроника фестивалей и жизни страны из архивов ТАСС.

«Любовь россиян к вещам с историей подтверждают данные Авито. Почти 60% россиян покупают вещи на ресейле, причем самые активные покупатели — это молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (37% от всех покупателей). Ресейл стал не только трендом, но и устойчивой моделью потребления среди молодежи в России и мире, объединив осознанное потребление и азарт охоты за ресейл-сокровищами. Отдельно стоит сказать, что за последние несколько лет заметно вырос интерес к советским вещам. Вещи, которые заботливо хранились предыдущими хозяевами, сегодня активно находят новых владельцев. Этим летом продажи женской одежды советской эпохи выросли в 2,8 раза по сравнению с прошлым, а мужской — в 2,4 раза. Продажи советских игрушек за год увеличились почти в 3,5 раза. Наиболее заметную динамику показали знакомые многим с детства куклы — их продажи выросли почти в 4 раза. Одна из них — кукла «Катюша», символ фестиваля 1985 года, — стала частью нашего показа», — отметил директор бизнес-направления Lifestyle «Авито» Алексей Гевлич.

Одним из образов показа стала классическая голубая джинсовая куртка с коллекционными значками в сочетании со светлыми брюками из денима. По данным организаторов, интерес к дениму в СССР начал расти после Московского фестиваля молодежи и студентов 1957 года, а к 1980-м годам достиг пика.

Значки были частью культуры фестивалей молодежи: участники собирали и обменивались ими. Организаторы отмечают, что подобные детали позволили связать моду разных эпох и показать возвращение элементов прошлого в современную одежду.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют около 10 тыс. молодых лидеров из России и 191 зарубежной страны. В программу вошли более 300 экскурсий, выставочная экспозиция, выступления более 2 тыс. артистов и лекции 150 спикеров. В организации мероприятия задействованы около 2 тыс. волонтеров.