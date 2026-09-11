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Глава Екатеринбурга анонсировал масштабное озеленение города

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. Около 120 тыс. саженцев хвойных пород планируют высадить в городских лесах Екатеринбурга по итогам весенних и осенних работ. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».

По словам А. Орлова, специалисты Екатеринбургского лесничества весной высадили лесные культуры на площади 20 га. Осенью планируется посадить еще около 40 га лесных культур. В общей сложности это составит порядка 120 тыс. саженцев хвойных пород.

Кроме того, этой осенью в скверах, парках и на бульварах Екатеринбурга силами муниципального учреждения «Зеленстрой» планируется высадить около 2 тыс. деревьев и кустарников.

Глава города отметил, что озеленение Екатеринбурга проводится не только муниципальными учреждениями. Высадка деревьев и кустарников также осуществляется в рамках строительства объектов улично-дорожной сети и социальных объектов.

В ходе программы Алексей Орлов также рассказал о планах по благоустройству Основинского парка. Комплексное благоустройство территории планируется начать в 2027 году за счет средств городского бюджета, несмотря на то, что парк не стал победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Основинский парк — жемчужина не только Кировского района, но и всего города. Но сейчас парк находится в таком состоянии, что им нужно заниматься. В следующем году мы обязательно приступим к его комплексному благоустройству за счет средств местного бюджета», – заявил А. Орлов.

Кроме того, в эфире обсудили проведение Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, обновление спортивных площадок, модернизацию уличного освещения, строительство и ремонт школ, а также озеленение городских территорий.

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