В Екатеринбурге прошел 301 субботник с начала сентября

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В восьмом районе Екатеринбурге прошла акция «Семейное дерево», приуроченная ко Дню ...22.05.2024 С начала сезона в Исети собрано 2,5 тонны мусора
В рамках очистки прибрежной зоны реки Исеть с начала сезона собрано и вывезено на полигоны 2,5 т мусора, написал глава ...02.05.2024 В Екатеринбурге этим летом высадят более 123 тыс. зеленых насаждений
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге в этом сезоне будет высажено более 123 тыс. зеленых насаждений. О ...14.10.2022 В Екатеринбурге 80% коммунальной техники подготовлено к зиме
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ) ...28.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги уборки города в зимний период
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга за зимний сезон 2021-2022 года вывезли на специальные ...