В Екатеринбурге прошел 301 субботник с начала сентября

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В Екатеринбурге с начала сентября прошел 301 субботник. В них приняли участие 13 тыс. человек — молодежь, общественники, волонтеры, трудовые коллективы и инициативные горожане. Собрано и вывезено на полигоны 584 кубометра мусора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской глава Алексей Орлов.



«Важная составляющая осенних субботников — озеленение. Дворы, парки и скверы украсили 438 саженцев яблони, сирени, рябины, лип и елей. Увеличен и лесной фонд: специалисты Екатеринбургского лесничества высадили 49 тыс. саженцев хвойных пород деревьев», — написал А. Орлов.



Он также сообщил, что высадка насаждений будет продолжаться, пока позволяет погода. Так, учреждением «Зеленстрой» запланировано высадить еще 200 саженцев деревьев и почти 1 тыс. 500 кустарников.



Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе брифинга, посвященного подготовке уральской столицы к зиме, также рассказал о готовности дорожных служб перейти на зимний регламент.



«Нашими дорожно-эксплуатационными управлениями закуплено необходимое количество противогололедных материалов, заключены контракты на приобретение горюче-смазочных материалов. Вся техника у нас проверена, отремонтирована и готова к работе. Я думаю, что встретим зиму во всеоружии», — отметил спикер.



Он также добавил, что для более качественной уборки в городе будут эвакуировать припаркованные автомобили.



«Мы составили перечень улиц, на которых в скором времени будут установлены соответствующие знаки. Если машина находится под знаком, то эвакуируем автомобиль. Мы совместно с сотрудниками ГИБДД плотно занялись этим вопросом», — добавил Алексей Бубнов.