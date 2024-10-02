УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:01

В Екатеринбурге прошел 301 субботник с начала сентября

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В Екатеринбурге с начала сентября прошел 301 субботник. В них приняли участие 13 тыс. человек — молодежь, общественники, волонтеры, трудовые коллективы и инициативные горожане. Собрано и вывезено на полигоны 584 кубометра мусора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской глава Алексей Орлов.

«Важная составляющая осенних субботников — озеленение. Дворы, парки и скверы украсили 438 саженцев яблони, сирени, рябины, лип и елей. Увеличен и лесной фонд: специалисты Екатеринбургского лесничества высадили 49 тыс. саженцев хвойных пород деревьев», — написал А. Орлов.

Он также сообщил, что высадка насаждений будет продолжаться, пока позволяет погода. Так, учреждением «Зеленстрой» запланировано высадить еще 200 саженцев деревьев и почти 1 тыс. 500 кустарников.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе брифинга, посвященного подготовке уральской столицы к зиме, также рассказал о готовности дорожных служб перейти на зимний регламент.

«Нашими дорожно-эксплуатационными управлениями закуплено необходимое количество противогололедных материалов, заключены контракты на приобретение горюче-смазочных материалов. Вся техника у нас проверена, отремонтирована и готова к работе. Я думаю, что встретим зиму во всеоружии», — отметил спикер.

Он также добавил, что для более качественной уборки в городе будут эвакуировать припаркованные автомобили.

«Мы составили перечень улиц, на которых в скором времени будут установлены соответствующие знаки. Если машина находится под знаком, то эвакуируем автомобиль. Мы совместно с сотрудниками ГИБДД плотно занялись этим вопросом», — добавил Алексей Бубнов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.10.2024 В Академическом районе Екатеринбурге прошла акция «Семейное дерево»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В восьмом районе Екатеринбурге прошла акция «Семейное дерево», приуроченная ко Дню ...

22.05.2024 С начала сезона в Исети собрано 2,5 тонны мусора

В рамках очистки прибрежной зоны реки Исеть с начала сезона собрано и вывезено на полигоны 2,5 т мусора, написал глава ...

02.05.2024 В Екатеринбурге этим летом высадят более 123 тыс. зеленых насаждений

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге в этом сезоне будет высажено более 123 тыс. зеленых насаждений. О ...

14.10.2022 В Екатеринбурге 80% коммунальной техники подготовлено к зиме

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ) ...

28.04.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги уборки города в зимний период

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга за зимний сезон 2021-2022 года вывезли на специальные ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (235)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18