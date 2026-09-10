Цена на красную икру достигла рекордных значений

УрБК, Москва, 10.09.2026. Цена на красную икру в РФ на фоне низкой лососевой путины выросла до рекордных 29,9 тыс. руб. за кг. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга информагентства по рыболовству.

В первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигла 29,9 тыс. руб. В сетевой рознице она продается в диапазоне 21,6-29,9 тыс. руб. за кг. Икра кеты стоит 17,2-26,9 тыс. руб., горбуши — 18,6-26,1 тыс. руб., кижуча — 18,9-21,2 тыс. руб. за кг.

По данным оператора маркировки «Честный знак», с начала лососевой путины на Дальнем Востоке, с 20 мая по 7 сентября, в оборот введено 2,6 тыс. т красной икры.

По данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии ( ВНИРО), к 9 сентября в РФ добыто 94 тыс. 449 т лососей. Максимально, что можно извлечь из этого объема лососей — 3 тыс. 800 т икры, а готовой зернистой икры еще меньше, утонили в «Честном знаке». Для сравнения, производство красной икры в 2025 году составило 12,4 тыс. т, что на 21% больше, чем в 2024 году.

По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на 18 августа 2026 года совокупный вылов лососевых в России составил всего 82,55 тыс. т, что на 59,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом почти половина улова (49,6%) пришлась на горбушу, но и ее добыча обвалилась на 68,7% по сравнению с 2024 годом. Другие виды также показали снижение: вылов кеты упал на 30,6% (до 21,75 тыс. т.), нерки — на 56,2% (до 18,24 тыс. т.), кижуча — на 30,7% (до 1,41 тыс. т.). Прогноз ВНИРО на этот год — 229,7 тыс. т совокупного вылова дальневосточных лососей, что станет минимальным показателем с 2000 года.