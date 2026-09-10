В Екатеринбурге ограничат движение электросамокатов в дни Международного фестиваля молодежи

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2026. В Екатеринбурге ограничили движение и стоянку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на основных локациях Международного фестиваля молодежи с 10 сентября по 20 сентября.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что кикшеринговые операторы обеспечат полную блокировку проезда арендованных электросамокатов до 23:59 20 сентября на проезжей части и тротуарах по следующим участкам:

• по Экспо-бульвару — от кольцевой развязки у въезда на территорию «Екатеринбург-ЭКСПО» до кольцевой развязки у Новосинарского бульвара;

• по Новосинарскому бульвару — от улицы Паригория Суетина до улицы Универсиады;

• по ул. 100-летия Уральского федерального университета — от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;

• по ул. Универсиады — от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;

• по ул. Выставочной — от Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до «Екатеринбург-ЭКСПО».

На время вечернего забега «Велнес-программы» Международного фестиваля молодежи с 23:00 13 сентября до 21:00 15 сентября движение СИМ запрещено на проезжей части и тротуарах в границах улиц Дзержинского — Царской — Первомайской — Горького — проспекта Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина.

Под ограничения попадают все виды средств индивидуальной мобильности: арендованные и личные электросамокаты, сигвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды, сообщили в горадминистрации.